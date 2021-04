Finiscono nel fosso con la Bmw presa a noleggio: due ricoverati in ospedale

Due ragazzi di 28 e 21 anni, entrambi residenti a Loria, sono finiti fuori strada domenica mattina, 4 aprile, lungo via San Martino. I due, a bordo di una Bmw Serie 4 Cabrio di colore bianco, presa a noleggio e con targa straniera, hanno perso all'improvviso il controllo del veicolo e sono finiti in una canaletta a lato della carreggiata.

Nell'impatto molto violento, avvenuto poco dopo le 10 di mattina, ad avere la peggio è stato il 28enne M.E. rimasto incastrato all'interno della vettura. Solo ferite lievi, invece, per il guidatore M.M., classe 2000. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso del Suem 118, attirando la curiosità e l'attenzione dei residenti proprio nella mattina di Pasqua. In via San Martino sono arrivati anche i vigili del fuoco di Treviso e gli agenti della polizia stradale per i rilievi. Dalle prime indiscrezioni sembra che, all'origine dell'incidente, ci sia l'alta velocità: il 21enne alla guida è stato sottoposto all'alcoltest. Il 28enne rimasto incastrato ha riportato ferite al torace, alla testa e al bacino. Le sue condizioni restano gravi ma non è in pericolo di vita. Per rimuovere l'auto finita nel fosso, invece, è stato necessario l'intervento dell'autogru e del carro attrezzi, chiudendo al traffico via San Martino fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.