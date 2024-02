Schianto al semaforo, auto finisce ribaltata: due feriti lievi

Ancora incidenti sulle strade della Marca: nel pomeriggio di sabato 3 febbraio, verso le 17.30, due auto si sono scontrate tra loro in via Molinetto a Borso del Grappa, a pochi metri di distanza dalla Pieve di Santa Eulalia.

L'impatto tra i due veicoli è avvenuto all'altezza di un semaforo pedonale, la dinamica è al vaglio degli operatori intervenuti sul posto. Tre le persone coinvolte nell'incidente: a bordo della Fiat Panda finita ruote all'aria ci sarebbe una coppia, composta da un uomo e una donna. Entrambi sono rimasti feriti in maniera lieve ma sono stati portati in pronto soccorso a Castelfranco Veneto per gli accertamenti del caso. La terza persona alla guida della Fiat Punto ha invece rifiutato le cure del Suem 118. In supporto al personale sanitario sono intervenuti in via Molinetto anche i vigili del fuoco con una squadra da Asolo per rimuovere le due auto e mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale.