Esce di strada e si schianta contro un palo, muore motociclista

Ancora sangue sulle strade della Marca. Un motociclista, M.G., ha perso la vita in un incidente avvenuto alle 17 circa a Breda di Piave, in via Bovon. L'uomo, residente nella zona, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada e si è schiantato contro un palo. Il centauro è morto a causa delle gravi lesioni riportate: inutile l'intervento del Suem 118. Medico e infermieri non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale.