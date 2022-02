Si schianta cercando di sorpassare un bus della MoM: ferita una 21enne

E' di una 21enne ferita lievemente il bilancio di un incidente stradale verificatosi in mattinata a Canizzano di Treviso. La giovane, di Trebaseleghe (PD), era alla guida della sua Hyundai i20 quando si è trovata di fronte un bus della MoM della Linea 55 guidato da un autista 57enne di Quinto e in quel momento fermo in strada in direzione di Treviso. La ragazza ha dunque proceduto alla manovra di sorpasso sbagliando però le "misure", andando così ad urtare con la ruota anteriore destra la fiancata del bus per poi perdere il controllo ed invadere la corsia opposta di marcia abbattendo anche un paletto ed un cartello stradale, terminando la corsa con l'auto in panne. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera seria, ma il traffico in tutta la zona è andato subito in tilt. Sul posto, per i rilievi di rito, è comunque poi arrivata la polizia locale. Per quanto invece riguarda il bus, che trasportava circa 20 persone al momento dell'incidente (poi recuperate da un secondo bus arrivato poco dopo) e che è stato poi trattenuto in loco per tutte le verifiche del caso, grazie a Ferrovie dello Stato MoM alle 7.45 ha subito attivato un ulteriore pulmino sostitutivo per ripristinare in toto la corsa fino al capolinea del capoluogo.