Cade in bici e batte la testa sull'asfalto, 42enne grave in ospedale

Ore di grande apprensione per un 42enne di Loria caduto in bici nella mattinata di domenica 16 aprile. Dalle prime ricostruzioni dell'incidente, l'uomo sarebbe caduto da solo all'improvviso mentre percorreva Via dei Molini a Villa d'Asolo.

Nella caduta il 42enne si è procurato un trauma facciale e varie altre lesioni. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Treviso Emergenza, rientrato a vuoto dal momento che il ciclista è stato portato in ambulanza all'ospedale di Castelfranco Veneto. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Asolo.