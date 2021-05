Si scontra contro un camion, automobilista miracolato

Sono rimasti miracolosamente illesi i protagonisti di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di oggi a Caerano San Marco, in via Cal Larga. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'auto: entrambi i mezzi sono poi usciti di strada e i conducenti sono autonomamente scesi dai mezzi, entrambi illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e una autogru dal comando provinciale di Treviso. Per i rilievi di legge intervenuti i carabinieri. Sul posto anche un'ambulanza del Suem 118 che non ha tuttavia dovuto trasportare nessuno in ospedale.