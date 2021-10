Studente 14enne travolto da un furgone, ricoverato in ospedale

Se l'è cavata con un forte spavento ed un lieve trauma cranico lo studente 14enne, sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto alle 14 a Caerano San Marco in via Nacchini. Il giovanissimo, in sella ad una bici, è stato travolto da un furgone Fiat Ducato, guidato da un 24enne della zona. Il veicolo stava percorrendo la via Pietro Nacchini in direzione di via Girardi; all'altezza del intersezione pedo-ciclabile è finito, per cause in corso accertamento, contro un ciclista 14enne di Montebelluna. Il conducente si è fermato a prestargli soccorso. Il minore è stato accompagnato in ospedale a Montebelluna dove rimarrà in osservazione. Intervenuta per i rilievi una pattuglia dei carabinieri della stazione di Crocetta del Montello.