Camion si ribalta in mezzo alla superstrada: Pedemontana chiusa al traffico

Poco dopo le 10 di martedì mattina, 9 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Superstrada Pedemontana all’ingresso di Riese Pio X in direzione Vicenza, per il rovesciamento di un autoarticolato dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito. Si tratta di S.B., camionista 50enne di origini albanesi ma residente a Pieve del Grappa. L'uomo, ricoverato in ospedale con l'elisoccorso del Suem 118, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

I vigili del fuoco, accorsi da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza il mezzo che trasportava materiale ferroso ed estratto il l’autista, rimasto incastrato nella cabina di guida. In corso il recupero dell’autoarticolato da parte del soccorso stradale. Sul posto la polfer e il personale ausiliario della superstrada. Il traffico è stato interrotto nel tratto interessato dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.