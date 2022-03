Camion perde il carico e si ribalta, traffico in tilt

Verso le 9 di giovedì mattina, 24 marzo, in via Vittorio Veneto a Pieve di Soligo, un autoarticolato che stava trasportando diversi nastri di acciaio, con alla guida un camionista marocchino, ha perso il carico e si è ribaltato bloccando l'intera carreggiata.

Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente ma il traffico, in pochi minuti, è andato nel caos. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione di Pieve di Soligo, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Il camion appartiene a una ditta di Farra di Soligo mentre l'incidente è stato provocato dalla perdita improvvisa del carico in prossimità della rotonda di via Vittorio Veneto. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono andate avanti per tutta la mattinata.