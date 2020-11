Camion carico di tori esce di strada e finisce nel fosso

Poteva avere conseguenze a dir poco tragiche l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 11 novembre in via Dante Alighieri a Resana dove un camion adibito al trasporto di bestiame è uscito di strada finendo nel fosso a lato della carreggiata.

Il mezzo pesante stava trasportando un carico di tori ed era diretto verso un'azienda agricola di Albaredo per scaricarli. All'improvviso, lungo la strada provinciale che collega Resana a Castelminio ed Albaredo, il camion ha perso il controllo in un tratto di strada nemmeno troppo insidioso, rimanendo bloccato nel fosso. L'autista ne è uscito illeso, ben più complesse, invece, le operazioni per mettere in salvo i tori rimasti bloccati all'interno del cassone del camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto insieme ai carabinieri di Istrana e Vedelago. L'autista del camion ha chiamato un collega per caricare i tori su un altro camion e farli arrivare all'azienda di Albaredo. Grazie all'intervento di alcuni volontari tutti gli animali sono stati recuperati e portati in salvo. Nessuno di loro è rimasto ferito. Per il recupero del camion e la messa in sicurezza dell'area è stato invece necessario l'intervento di un camion gru. In via Dante Alighieri la situazione è tornata alla normalità solo a tarda sera.