Tamponamento tra camper e camion in A4: due feriti e code in autostrada

Grave tamponamento mercoledì mattina, 28 luglio, intorno alle 7.40, lungo l'autostrada A4. A scontrarsi, un camper e un autoarticolato che stavano procedevano in direzione Venezia, all'altezza di Cessalto.

Il bilancio è di due coniugi feriti: la moglie del conducente del camper, seduta sul lato passeggero, è rimasta incastrata in un groviglio di lamiere. I vigili del fuoco di Motta di Livenza in collaborazione con la squadra di Portogruaro sono riusciti a liberarla e ad affidarla alle cure del Suem 118, che l'ha portata in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale, che sta cercando di ricostruire l'accaduto. Inevitabili le code in autostrada, direzione Venezia, per consentire ai soccorritori di operare.