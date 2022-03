Travolta da un ciclomotore, grave una 63enne

Una 63enne, C.M., residente a Castelfranco Veneto ma di origini svizzere, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto a Campigo, in via Sabbionare, verso le 13.15 circa di oggi, lunedì 28 marzo. La donna è stata travolta e ferita da un motorino guidato da un uomo mentre stava attraversando la strada in compagnia di un'altra persona che è invece rimasta illesa. La 63enne è stata soccorsa sul posto da medico e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato la donna ferita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per essere sottoposta alle cure del caso. La prognosi sarebbe riservata. A svolgere i rilievi del caso la polizia locale di Castelfranco Veneto.

Alle 11.50 in via Postumia Ovest, a Vedelago, un incidente ha visto come protagonisti un'auto Opel e un mezzo di Contarina. Feriti in modo lieve entrambi i conducenti che sono stati accompagnati in ospedale a Castelfranco Veneto. Alle 12.20 a vallà di Riese Pio X, in via Kennedy, scontro tra un'auto e un camion. Una persona a bordo della vettura è rimasta incastrata tra le lamiere ma ha riportato solo lesioni lievi. Annullato l'intervento dell'elicottero che era stato inizialmente mobilitato. Sul posto di entrambi questi incidenti sono giunti i vigili del fuoco.