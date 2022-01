Presa in pieno dall'auto mentre attraversa la strada: 14enne ricoverata d'urgenza

Un impatto tremendo: una ragazzina di 14 anni, di origini straniere ma residente nell'Alta Padovana, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Camposampiero dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.

È successo intorno alle ore 18.30 di giovedì 20 gennaio in via Montegrappa a Camposampiero: stando alle prime ricostruzioni la ragazzina stava attraversando la strada regionale 307 quando è stata presa in pieno da un'Alfa Romeo Giulietto guidata da un 40enne residente a Loria (Treviso). L'uomo al volante ha subito chiamato i soccorsi, i quali si sono precipitati sul posto: la 14enne ha riportato una grave frattura a una gamba e, una volta stabilizzata, è stata trasportata a sirene spiegate al vicino ospedale per verificare il suo stato di salute generale e, soprattutto, che non abbia riportato lesioni interne. A compiere i rilievi del caso la polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese: l'automobilista è risultato negativo all'alcoltest.