Schianto frontale sulla Statale del Santo: un morto e due feriti

Ancora sangue sulle strade del Veneto, questa volta nel padovano. Oggi 21 marzo attorno alle 16 si è verificato un incidente mortale lungo la nuova Statale del Santo all'altezza del comune di Camposampiero. Il bilancio è tragico: un morto, un uomo residente in provincia di Treviso e altri due automobilisti feriti che da un primo riscontro non sarebbero in pericolo di vita. Alla base dello schianto, dai primi riscontri raccolti dagli agenti della polizia locale della Federazione ci sarebbe un sorpasso azzardato. Le attività sono ancora in corso.

Sul luogo della tragedia sono arrivati oltre agli agenti con più mezzi, i sanitari del Suem 118 e l'elisoccorso da Padova oltre ai vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato di rianimare il ferito più grave, ma ben presto hanno capito che per lui non c'era più nulla da fare. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Camposampiero. La viabilità è bloccata. Per chi proviene da Padova uscita obbligatoria Borgoricco, per chi arriva da Castelfranco Veneto uscita obbligatoria Camposampiero.