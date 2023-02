Travolto da un'auto, 41enne ricoverato in gravi condizioni

Alle ore 18.45 circa di oggi, 9 febbraio, a Cappella Maggiore, in via della Paglia all'altezza del Municipio, per cause in corso accertamento, un pedone, un 41enne della zona, veniva investito da un'Opel Astra condotta da un 49enne anch'esso della zona. Intervenuto l'elisoccorso del Suem 118 per trasportare malcapitato in prognosi riservata in gravi condizioni presso ospedale di Treviso. Rilievi di legge a cura Carabinieri Compagnia Vittorio Veneto.