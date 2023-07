Abbatte il muretto d'ingresso di una casa e finisce con l'auto nel fossato

Alle 5:50, di venerdì, i vigili del fuoco sono interventuti in via Crispi a Cappella Maggiore per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita dentro il fossato a bordo strada, dopo aver abbattuto il muro dell’ingresso del cancello di un’abitazione: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Vittorio Veneto, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7.