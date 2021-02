Finisce fuori strada con l'auto, 31enne miracolato

Incidente poco dopo le 4.30 a Carbonera in via Roncalli. Il giovane era da poco partito da casa per andare al lavoro. Soccorso da vigili del fuoco, Suem 118 e carabinieri

Improvvisamente, forse per un mancamento o una distrazione, ha perso il controllo del suo furgoncino che è finito fuori strada, capovolgendosi in un fossato, ruote all'aria. Se l'è cavata con lesioni molto lievi il fortunato protagonista di questo incidente, A.V., 31enne di Carbonera. L'episodio è avvenuto poco dopo le 4.30 di stamattina, 23 febbraio, a Carbonera in via Roncalli. L'automobilista, residente nella vicina via degli Alpini, è riuscito ad uscire sulle sue gambe dall'abitacolo e a mettersi in salvo. Le sue condizioni sono buone. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, infermieri del Suem 118 e i carabinieri.