Si schianta contro un mezzo di servizio in A27, 63enne "miracolata"

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto poco dopo le 11.20 di oggi, mercoledì 13 gennaio, lungo l'autostrada A27, in direzione di Belluno, poco prima del casello di Treviso nord, nel territorio comunale di Carbonera. Coinvolta una Fiat Punto con al volante una 63enne di origini romene, residente a Villorba, e un furgone di servizio della società Autostrade. Nonostante i segnali di emergenza e i lampeggianti, quest'ultimo mezzo che stava transitando lungo la corsia di emergenza, è stato travolto dall'utilitaria che lo ha colpito sul lato posteriore sinistro. La Punto, speronata, ha finito la sua corsa lungo il centro della carreggiata. La donna è rimasta ferita ma miracolosamente non in pericolo di vita. Oltre al Suem 118 che ha soccorso la malcapitata, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.