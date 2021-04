Auto sbanda, finisce contro un ponticello e colpisce un altro veicolo e un ciclista

Incidente a Pezzan di Carbonera in via Ospedale provinciale, attorno alle 11.45. Un 43enne trasportato dal Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, per i rilievi del caso, intervenuta la polizia locale

Ha provocato il ferimento, in modo serio, di un ciclista di 43 anni, F.T., trevigiano, l'incidente stradale avvenuto attorno alle 11.45 di oggi, martedì 27 aprile, a Pezzan di Carbonera, lungo via ospedale provinciale. Coinvolte nello scontro anche altre due auto, i cui guidatori sono rimasti illesi, un 31enne di Silea e una 31enne di Carbonera. Sul posto per svolgere le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco, medico e infermieri del Suem 118 e la polizia locale del corpo intercomunale Postumia Romana.

Ad innescare la carambola sarebbe stata l'Opel Astra condotta dal 31enne. Il mezzo che stava viaggiando da Treviso verso Pezzan, è sbandato verso destra finendo per cozzare contro la spalletta di un ponticello in cemento. L'auto si è girata su sè stessa colpendo sia l'Audi che il ciclista che provenivano dall'opposto senso di marcia e non hanno potuto far nulla per evitare l'impatto.