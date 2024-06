Tragico schianto in moto durante un giro in moto in Austria, morto 68enne

Si svolgerà lunedì prossimo, 24 giugno, alle 15.30, presso la chiesa parrocchiale di Pezzan di Carbonera, il funerale di Valter Merlo, il pensionato 68enne originario di Breda di Piave, ex carrozziere e manutentore della Mom, vittima di un tragico incidente avvenuto qualche giorno fa mentre si trovava in moto in Austria, in gita con un gruppo di amici. Merlo, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine austriache, ha perso il controllo della sua moto e si è scontrato contro un'auto che proveniva dall'opposto senso di marcia. L'uomo lascia la moglie Donatella, parrucchiera e titolare di un'attività a Carbonera, le figlie Erika ed Elisa, oltre ai fratelli Sandro e Ivan e decine tra parenti e amici. La famiglia ha voluto indicare nell'epigrafe che eventuali offerte saranno devolute alle associazioni Ail o Advar.