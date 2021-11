Schianto frontale tra auto e moto, centauro gravissimo

Sono molto gravi le condizioni di un motociclista, le cui generalità non sono ancora note, coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto alle 15.30 circa a Conscio di Casale sul Sile, in via Peschiere, all'altezza del civico 113. L'uomo, in sella ad una moto, si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva dall'opposta direzione di marcia. L'impatto è stato violento ed il centauro è stato scaraventato a diversi metri di distanza. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso. A svolgere i rilievi del caso gli agenti della polizia locale di Casale. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.