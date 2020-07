Malore alla guida, autocarro finisce fuori strada: un ferito grave

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 12, a Lughignano di Casale sul Sile, in via Nuova trevigiana. Un autocarro Iveco, a causa di un malore avuto dal conducente, è uscito di strada, finendo la sua corsa in un fossato. Il mezzo procedeva da Casier in direzione di Casale sul Sile: alcuni testimoni lo hanno visto rallentare bruscamente e poi sterzare verso destra. L'uomo, M.M., un 50enne di Roncade, è stato estratto dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco di Treviso che sono intervenuti sul posto, affidandolo poi alle cure di medici e infermieri del Suem 118. L'autista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La prognosi è riservata. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale di Casale sul Sile. La strada è stata a lungo chiusa al traffico con prevedibili disagi alla circolazione veicolare. Le operazioni di recupero del mezzo incidentato sono state particolarmente lunghe e complesse: sono terminate nel pomeriggio.

