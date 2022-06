Auto finisce fuori strada, ferita una 40enne

E' rimasta ferita seriamente G.P., 40enne di Volpago del Montello, l'automobilista rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 15 giugno, lungo la strada Schiavonesca Marosticana, a Casella d'Asolo. La donna, forse a causa di un malore improvviso, ha perso il controllo della sua Nissa Micra che è finita per capovolgersi su un fianco nella scarpata che costeggia la strada. La ferita, incastrata dalle lamiere, è stata accompagnata all'ospedale di Montebelluna per essere sottoposta alle cure del caso. Intervenuti in suo soccorso medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza e automedica e alcune squadre dei vigili del fuoco. Per svolgere i rilievi di legge e gestire la viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'asolano.