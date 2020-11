Incidenti stradali Asolo / Via Schiavonesca Marosticana

Auto si schianta contro un albero, feriti nonna e nipotino

Incidente in mattinata a Casella d'Asolo, lungo via Schiavonesca Marosticana. Entrambi non hanno riportato ferite gravi e sono stati accompagnati in ospedale a Castelfranco per le medicazioni del caso