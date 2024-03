Via Frattalunga

Scende dal bus, 16enne travolta da un'auto mentre attraversa la strada

L'incidente è avvenuto alle 14 circa a Casella d'Asolo, in via Fratta lunga. Una 16enne è stata sbalzata dal veicolo per alcuni metri ma miracolosamente non è in pericolo di vita. Intervenuti Suem 118 e carabinieri per i rilievi del caso