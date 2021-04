Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro

L'incidente martedì sera, poco dopo le 23, a Casier, in via delle Industrie. Intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, un'ambulanza del Suem 118 e la polizia stradale di Treviso che ha svolto sul posto i rilievi del caso

Se l'è cavata con alcune ferite, fortunatamente non gravi, l'automobilista protagonista martedì sera, poco dopo le 23, di un grave incidente stradale avvenuto a Casier, lungo via delle Industrie. La donna, 36enne, S.A.E., per cause al vaglio della polizia stradale di Treviso, ha perso il controllo dell'auto che è andata a schiantarsi contro il muro di cinta di un'abitazione. Intervenuti ambulanza e automedica del Suem 118 e i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale. Danneggiata nell'urto anche una centralina Telecom. Al vaglio nei confronti dell'automobilista l'eventuale sanzione per aver violato il coprifuoco.