Auto finisce fuori strada e si capovolge in un fossato, un ferito

Traffico a lungo bloccato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, a Dosson di Casier, lungo via Zermanesa, a causa di un incidente stradale avvenuto alle 14.35 circa. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada e si è capovolta nel fossato pieno d'acqua prospicente la strada. Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco che anche grazie ad una autogru sono riusciti a recuperare la vettura. Il ferito, forse colto da un malore, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è stato sottoposto alle cure del caso: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è ripreso regolarmente dopo circa due ore dall'incidente. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Dosson.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.