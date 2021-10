Si schianta con l'auto fuori strada, ferito un 27enne

Non ha fortunatamente causato gravi conseguenze l'incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, 5 ottobre, a Dosson di Casier, lungo via Pindemonte. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Volkswagen Golf che è finita fuori strada contro il guard rail. Alla guida dei veicolo un 27enne di Casale sul Sile, A.M., che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e una pattuglia della polizia stradale di Treviso