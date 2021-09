Esce di strada con la Panda e finisce in un dirupo: illeso

Rocambolesco incidente a Castelcucco poco dopo mezzanotte. Alla guida del mezzo un giovane residente in zona. Sul posto i vigili del fuoco di Asolo e la polizia locale dell’Unione montana del Grappa

Incidente a dir poco rocambolesco, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre, in via Vallorgana a Castelcucco. Poco dopo mezzanotte un giovane alla guida di una Fiat Panda bianca, che stava viaggiando in direzione Possagno, ha perso all'improvviso il controllo del mezzo.

L'auto è finita tra il guardrail e un palo della luce, continuando la sua corsa con un volo di diversi metri sopra la scarpata a bordo strada, finendo direttamente sul ponticello del sentiero del Bosco del Gigante. La Panda ha terminato la sua corsa in fondo al fossato, sul letto di un torrente, rimanendo quasi del tutto intatta. Illeso il ragazzo al volante. Le operazioni di recupero dell'auto, invece, hanno richiesto diverso tempo vista la pendenza della scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asolo e una pattuglia della polizia locale dell’Unione montana del Grappa per i rilievi del caso e il controllo del traffico lungo via Vallorgana.