Auto si schianta contro un furgone, donna resta ferita

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, a Castelcucco in via San Gaetano. Intervenuti gli agenti della polizia locale e il Suem 118 oltre ai vigili del fuoco. In mattinata tamponamento sul Put all'altezza di Porta Carlo Alberto, un ferito lieve. Nel pomeriggio auto fuori strada a Ponte di Piave

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, a Castelcucco. Un'auto, per cause in corso di accertamento, ha invaso l'opposta corsia di marcia ed è finita contro un furgoncino. A restare ferita una 55enne straniera, K.K., trasportata in ospedale a Montebelluna. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto intervenuti medico e infermieri del Suem pedemontana emergenza ed elisoccorso di Treviso. A svolgere i rilievi del caso la polizia locale dell'Unione Pedemontana del Grappa. In supporto anche carabinieri e vigili del fuoco. In mattinata un altro incidente si è verificato sul Put a Treviso, alle 9.30 circa, all'altezza di Porta Carlo Alberto. Una Ford Fiesta è stata tamponata da una Renault Clio, durante un cambio di corsia, ed è uscita di strada, finendo la sua corsa sul passaggio pedonale e schiantandosi contro un albero. L'automobilista, una 23enne di Torre Belvicino (Vicenza), se l'è cavata con tanto spavento e lesioni lievi. Illesa l'altra automobilista, una 77enne di Santa Lucia di Piave. Intervenuta sul posto una pattuglia della polizia locale di Treviso. Nel pomeriggio incidente anche a Ponte di Piave con un veicolo che si è capovolto sull'asfalto. Un ferito non grave trasportato al Ca' Foncello.