Asini scappano da un gregge, travolti e uccisi da un'auto pirata

Stanotte alle 3 sulla via Postioma di Castelfranco Veneto sono state rinvenute le carcasse di tre asini, verosimilmente investiti da un veicolo in transito allontanatosi subito dopo l'impatto dal luogo del sinistro. Gli animali risultavano essersi in precedenza allontanati dal gregge di un allevatore che si trovava nelle vicinanze. Sul posto si sono recati personale veterinario dell'Ulss 2, i vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Vedelago. La regolare viabilità è stata ripristinata dopo circa un paio d'ore.