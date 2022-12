Auto si schianta sul cavalcavia ferroviario, calcinacci sui binari

Intervento dei vigili del fuoco nella notte, lungo il sovrappasso ferroviario di via Matteotti a Castelfranco Veneto, per mettere in sicurezza il muretto e la balaustra a protezione della linea ferrata, danneggiati dalla fuoriuscita autonoma di un’auto che fortunatamente è rimasta sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte tra 29 e 30 dicembre. Dopo la rimozione del mezzo è scattata la chiamata alla squadra dei vigili del fuoco per la rimozione dei calcinacci a rischio di caduta sui binari e degli elementi pericolosi. Sul posto giunte anche pattuglie di carabinieri e della polizia ferroviaria. Le operazioni di messa in sicurezza temporanea del manufatto sono terminate alle 7 del mattino.