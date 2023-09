Urta un ciclista e scappa. Scovato dai carabinieri: «Ero in preda al panico»

I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti oggi, 19 settembre, in via della Croce del centro della Castellana dove, verso le 13.30, un ciclista 64enne del camposampierese (PD) che stava percorrendo quel tratto di strada è stato urtato da un'autovettura, una Renault Clio nera, che ha proseguito la propria corsa. Il malcapitato sulle due ruote è caduto rovinosamente a terra ed è stato trasportato in ospedale e qui, fortunatamente, gli sono stati refertati solo alcuni giorni di prognosi. Grazie agli immediati riscontri raccolti (riprese di telecamere in zona, presenza di testimoni dell'accaduto) i militari dell'Arma hanno rintracciato l'automobilista, un 27enne della zona, che ha riferito ai militari di non essersi subito fermato in quanto preso dal panico, ammettendo subito il coinvolgimento nel sinistro. La condotta dell'investitore, incensurato, sarà ora posta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.