Esce di strada alla rotatoria, Audi A3 contro il guard rail: 30enne ferita

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto poco prima delle 6 di oggi, lunedì 15 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionae 53 a Castelfranco Veneto sulla rotonda che incrocia strada Castellana per un’auto finita fuoristrada: una donna ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’Audi A3, finita rovesciata su un fianco contro il guardrail dopo aver prima impattato contro dei blocchi di cemento. La donna è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco dopo un primo intervento sanitario del personale del Suem. La trentenne è stata poi trasferita in elicottero presso l’ospedale di Treviso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7.30.