Donna in bici travolta da un camion, gravissima al Ca' Foncello

Mentre stava percorrendo la rotatoria all'altezza del fast food Mc Donald's di Castelfranco Veneto, lungo via Circonvallazione Ovest, è stata colpita da un camion, finendo poi stritolata dalle ruote del mezzo pesante. Sono gravissime le condizioni di una donna di circa 50 anni che viaggiava in sella alla sua bici ed è rimasta vittima di questo incidente. La ciclista è stata soccorsa da medico e infermieri del Suem 118 e trasportata al Ca' Foncello di Treviso in elicottero: ha riportato lesioni su tutto il corpo e la prognosi è per ora riservata. A svolgere i rilievi del caso sono stati gli agenti della polizia locale di Castelfranco Veneto, Il traffico nella zona è andato letteralmente in tilt.