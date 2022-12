Incidenti a raffica sulla Sr 308: viabilità in tilt e lunghe code

Ancora una mattinata di passione per tutti coloro che oggi, 7 dicembre, si sono avventurati lungo la sr 308 "del Santo" che unisce Padova a Castelfranco Veneto. Attorno alle 11,30 si è verificato un tamponamento con quattro mezzi coinvolti a cavallo tra Camposampiero e Loreggia.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, la carambola è stata provocata da una banale disattenzione, ma anche dall'eccessiva velocità e il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Un autoarticolato Man guidato da P.F. di 55 anni di Solesino che stava procedendo lungo la Regionale da Padova verso il trevigiano è stato tamponato da un secondo mezzo pesante, un Mercedes, con al volante M.H. romeno di 36 anni di Treviso. Quest'ultimo è stato preso in pieno da un terzo mezzo, una Peugeot Rifter guidata da M.S. di 33 anni di Cittadella. L'ultimo a schiantarsi contro il Peugeot è stato un furgone Iveco con E.B. alla guida, 55 anni di Cittadella. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito. I quattro conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Viabilità

L'incidente, a cui ne sono seguiti altri sempre sulla stessa direttrice e per fortuna senza feriti gravi, ha mandato letteralmente in tilt la viabilità con tempi di percorrenza che sono lievitati. Sul luogo del quadruplo impatto oltre agli agenti della Polizia locale della Federazione che si sono occupati dei rilievi è arrivata anche una squadra di Veneto Strade per la viabilità che ha subito fortissimi rallentamenti essendo stato necessario istituire un senso unico alternato di marcia.