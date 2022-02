Scontro tra suv e scooter, ferite lievi per uno studente 15enne

Se l'è cavata con un forte spavento e una lieve contusione ad un ginocchio lo studente 15enne rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, 23 febbraio, in via Poisolo a Castelfranco Veneto, in località Villarazzo. Il giovane, in sella al suo scooter, stava andando a scuola e si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un suv Alfa Romeo Stelvio che proveniva dall'opposta direzione di marcia. Il giovanissimo, sembra impegnato in una manovra di sorpasso ad un altro veicolo, è stato soccorso da un equipaggio del Suem 118 che ha constatato sul posto che le condizioni dello studente non erano preoccupanti. Inizialmente era stato mobilitato anche l'elicottero dalla base del Ca' Foncello di Treviso.