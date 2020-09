Scontro tra auto e scooter, gravi due ragazzi di 17 anni

Due ragazzi di 17 anni, T.D. e C.A., entrambi di Castelfranco, sono ricoverati in gravi condizioni presso gli ospedali di Castelfranco e Treviso in seguito alle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto alle 22.50 di ieri, giovedì, nei pressi della rotatoria di Salvatronda, in via Sile a Castelfranco. I giovani viaggiavano in sella ad uno scooter Yamaha e si sono scontrati contro un'auto, una Citroen C3 con alla guida un 50enne della zona, B.S.. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto. I feriti sono stati soccorsi sul posto da medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con automedica e due ambulanze. A preoccupare fortemente sono le condizioni di T.D., attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione del Ca' Foncello di Treviso. C.A. si trova invece ricoverato presso l'ospedale di Castelfranco, con un forte trauma commotivo e dorsale.

