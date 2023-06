Terribile schianto tra auto nella notte, due feriti trasportati in ospedale

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto la notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, lungo via Dei Prai a Castelfranco, per un incidente stradale tra due auto che ha provocato due feriti, un 26enne e un 58enne. Intervenuti sul luogo dell'incidente, dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente ed estratto da un’auto uno dei conducenti, rimasto incastrato. Entrambi i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in ospedale a Castelfranco Veneto per essere sottoposti alle cure del caso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.