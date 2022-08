Ragazzino 17enne travolto e ucciso da un'auto nella notte

Ennesima terribile tragedia della strada nella Marca. E' successo alle 00.30 di stanotte, 25 agosto, a Campigo di Castelfranco Veneto, in via Lovara. Un ragazzino residente nella zona, L.C., 17 anni, è stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici. Il giovanissimo avrebbe compiuto 18 anni tra qualche giorno. Soccorso da medico e infermieri del Suem 118, per il giovanissimo non c'è stato nulla da fare. Sulla tragedia indaga la polizia stradale di Treviso. Questa tragedia porta a 11 le vittime della strada in questo terribile mese di agosto, tra cui cinque negli ultimi sei giorni.