Schianto tra auto lungo la Castellana: ferito un bimbo di 8 anni

E' di 8 persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto il giorno di Ferragosto alle ore 19 circa lungo via Castellana, all'incrocio con via del Commercio, a Castelfranco Veneto. Ad avere la peggio un bimbo di 8 anni che, nell'impatto, ha subito un trauma cranico tanto da essere trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in elisoccorso. Fortunatamente, però, nonostante le dinamiche, nessun altro ha subito lesioni gravi anche se altre sei persone sono state poi medicate comunque in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni di quanto successo, una Renault Clio grigia e una Citroen Picasso bianca sono improvvisamente entrate in collisione a causa di una mancata precedenza. Un impatto così forte, tra le due vetture, che la Clio è rimasta rovesciata su un lato. Sul posto, per i soccorsi, i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia locale.

