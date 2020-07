Furgone contro auto, un ferito e rallentamenti al traffico

E' di un ferito, fortunatamente lieve, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, a Castello di Godego lungo via Chioggia. Un'auto ed un furgone che stava trasportando del materiale edile si sono scontrate: l'automobilista alla guida del primo mezzo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato soccorso da vigili del fuoco e infermieri del Suem 118 (subito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto) mentre il furgone è finito fuori strada, capovolgendosi in un fossato. Il traffico ha subito rallentamenti, fortunatamente non gravi. A svolgere i rilievi del caso sono stati i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.