Rimorchio di un tir finisce su un fianco, camionista illeso per miracolo

Ha causato rallentamenti al traffico ma fortunatamente nessun ferito l'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 12 giugno, a Castrette di Villorba lungo la strada provinciale 102 Postumia, all'altezza della rotatoria con via Liviana Scattolon e via Spresiano. Il rimorchio di un tir dell'azienda Veronesi che stava trasportando un carico di sementi si è rovesciato finendo su un fianco. Intervenute sul posto alcune pattuglia della polizia locale di Villorba che hanno deviato il traffico. Le operazioni di recupero del carico sono proseguite nell'arco di tutto il pomeriggio. I disagi alla circolazione sono stati moderati, con normali rallentamenti ma sebza che il traffico andasse in tilt.