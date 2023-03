Esce di strada con l'auto, 18enne trasportato d'urgenza al Ca' Foncello

Incidente stradale a Cavaso del Tomba lungo via Spineda poco dopo le 13 di oggi, 2 marzo. Un ragazzo di 18 anni, M.M, residente nella zona è uscito di strada autonomamente con la sua auto, una Peugeot 206, forse per strada resa viscida da qualche goccia di pioggia. Il mezzo è finito in un fossato pieno d'acqua. Soccorso da automedica e ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV , competente per il servizio Suem 118 della zona, con supporto dell'elicottero del Suem di Treviso, vigili del fuoco di Castelfranco e della polizia locale dell'Unione pedemontana del Grappa. Immobilizzato e imbragato su barella idonea, il giovane é stato estratto dal fosso e caricato in elicottero per trasporto a Treviso. Le sue condizioni sono gravi.

