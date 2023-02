Quattro incidenti in autostrada A4, traffico in tilt e code

Quattro incidenti, distinti tra di loro, stanno creando nel pomeriggio di oggi, martedì 7 febbraio, problemi alla circolazione sull’autostrada A4 in particolare in direzione Trieste dove si registra la chiusura del tratto tra San Donà e Cessalto e le chiusure in entrata dei caselli di San Donà, Cessalto e San Stino di Livenza sempre in direzione Trieste. In tutti i casi si tratta di tamponamenti tra mezzi pesanti e in due casi anche di perdite di carico (bobine di ferro e liquame). Non si registrano feriti.

Il primo incidente, già risolto, si è verificato poco dopo le 15,00 al chilometro 461 (all’altezza del comune di San Michele al Tagliamento) in direzione Venezia; il secondo alle 15,50 al chilometro 440 in comune di San Stino (direzione Trieste); il terzo alle 16,00 al chilometro 435 in comune di Cessalto (direzione Trieste); il terzo alle 16,10 al chilometro 428 in comune di San Donà (direzione Trieste). Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Si registrano al momento (ore 16,50) code tra Meolo e San Donà in direzione Trieste e tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia.