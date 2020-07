Auto contro autocisterna in autostrada, un ferito e traffico in tilt

Traffico piuttosto intenso, oggi, sulla A4 con una forte presenza di mezzi pesanti. Rallentamenti e qualche coda a tratti hanno caratterizzato tutta la mattinata durante la quale si sono registrati anche due incidenti. Il primo verso le sette del mattino fra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia ha visto il coinvolgimento di una vettura e una cisterna. Ferito lievemente solo l’autista della vettura, che nell’impatto si è capottata sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, personale di Autovie, polizia stradale, Vigili del fuoco e 118. L’incidente ha causato code fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia e rallentamenti per curiosi nel tratto opposto. Le code a tratti fra Latisana e San Stino verso Venezia si sono protratte fino alle 10.30.

Il secondo sinistro si è verificato verso le 12.30 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. La collisione fra tre veicoli (due autocarri e una cisterna), pur non essendo particolarmente grave ha congestionato il flusso. La dinamica non è ancora chiara ma pare che un autocarro, sbandando, abbia urtato il guard rail centrale e tamponato un mezzo davanti a lui, il quale a sua volta ha urtato il terzo mezzo. Non è stato necessario chiudere il tratto, perché il nodo di Portogruaro è stato utilizzato come by pass, nel senso che i veicoli sono stati fatti uscire e poi rientrare, “saltando” così il tratto interessato. Il traffico, molto intenso, si è ulteriormente congestionato e attualmente – ore 14,00 – la coda si sviluppa fino a poco prima del ponte sul fiume Tagliamento. Sono in corso le operazioni di spostamento dei mezzi.