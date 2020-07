Due incidenti gravi in A4: chiusi i caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste

Traffico molto intenso oggi, sull’autostrada A4 con rallentamenti e frequenti stop and go. Predominano i mezzi pesanti che impegnano la corsia di marcia e i sinistri sono avvenuti proprio fra mezzi pesanti. I sinistri si sono verificati all’altezza di Cessalto a distanza di tre chilometri l’uno dall’altro. Il primo ha coinvolto un furgoncino che trasportava sei persone e un autoarticolato, il secondo, invece, ha riguardato due mezzi pesanti. Entrambi gli incidenti sono accaduti poco dopo le 14.30. Il traffico alle ore 15.15 risulta bloccato nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza. Autovie Venete consiglia di utilizzare il percorso alternativo lungo la A27 – A28. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, i mezzi meccanici per la rimozione dei mezzi, il 118, i Vigili del Fuoco e il personale di Autovie Venete che ha disposto le chiusure dei caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chi proviene da Venezia deve uscire obbligatoriamente a San Donà di Piave.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.