Camion con frutta e verdura fuori strada, interrotto il traffico in A4

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autotrasportatore coinvolto, ha provocato l'interruzione per alcune ore la circolazione lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, nel territorio di Portogruaro, non distante dallo svincolo con la A28. L'incidente è avvenuto alle 3 della scorsa notte: un camion che stava trasportando frutta e verdura è sbandato finendo contro il guard rail e finendo poi di traverso lungo la carreggiata. Intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza. Particolarmente lunghe le operazioni di recupero del carico, finito sparso sul sedime stradale. Il camionista, rimasto illeso, è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Sull'incidente indaga ora la polizia stradale di San Donà. La situazione è tornata alla normalità solo nelle prima ore della mattinata.