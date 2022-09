Continua la strage sulle strade: rincorre il cane scappato, muore travolto da un'auto

Il mese di settembre si apre purtroppo con l'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca. L'incidente si è registrato alle 11.25 a Cessalto, in via Cal Longa. La vittima si chiamava Nicola Baldo, 34 anni: è stato travolto e ucciso da un'auto in transito, una Audi grigia. Secondo alcuni testimoni sembra che il giovane, residente in zona, stesse tentando di riprendere il proprio cane che era fuggito lungo la strada poco prima. Intervenuti per cercare di salvargli la vita medico e infermieri del Suem 118, con elicottero e ambulanza. Per lui purtroppo non c'è stato però nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate, inutile ogni tentativo di rianimazione. Intervenuta per i rilievi di legge una pattuglia della polizia stradale di Treviso.

Sul luogo della tragedia, oltre alla famiglia, è intervenuto anche il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, che ha portato il cordoglio di tutta la comunità ad una famiglia letteralmente dilaniata dal dolore: tra qualche giorno uno dei due fratelli della vittima si apprestava a celebrare il proprio matrimonio. Un evento che purtroppo sarà cancellato a causa di questa sciagura terribile.

l mese di agosto si era chiuso, in provincia, con dodici vittime, l'ultimo il giovane Francesco Favaro, 17 anni. Proprio oggi a Castelfranco Veneto si terrà, alle 15.30, il funerale dell'undicesima vittima, Kevin Carraro, travolto la sera del 25 agosto da un'auto, a Campigo.