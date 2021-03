Uno dei mezzi coinvolti

Scontro frontale tra auto e autocarro, due feriti

L'incidente è avvenuto attorno alle 7.30 a Cessalto in via Callunga, all'incrocio con via Palù. Un veicolo finito in un fossato. Sul posto intervenuti vigili del fuoco e ambulanze del Suem 118. Rallentamenti al traffico in tutta la zona